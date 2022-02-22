Концерт-реконструкцию в Академии Вагановой посвятили памяти блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Концерт-реконструкцию в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой (АРБ) посвятили 80-летию одной из самых массовых бомбардировок Ленинграда 20 февраля 1942 года, когда враг выпустил по городу более 400 снарядов. Частью программы события стала передача дневника блокадника, найденного волонтерами в Нижнем Новгороде, в Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни".

Как рассказал журналистам ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе, силами воспитанников АРБ были "реконструированы все те номера, с которыми тогда учащиеся ездили по госпиталям, танцевали в эвакуации - чтобы то поколение, которое идет нам на смену, что-то знало о том времени". "Самое страшное - не помнить своих корней и не быть благодарными тем людям и тем событиям, которые позволили нам достичь чего-то хорошего", - отметил он.

Цискаридзе напомнил, что в годы блокады Ленинградское хореографическое училище продолжало функционировать. Оставшиеся в городе педагоги в декабре 1942 года организовали набор в первый класс, и в январе 1943 года начались занятия. "У нас есть мемориальный зал - в этом зале они не только учились, но и жили в зиму, потому что зал отапливался - одно помещение на всю школу отапливалось", - рассказал он. Среди зрителей концерта были блокадницы - ученицы того памятного первого класса.

В академии также был представлен личный дневник жителя блокадного Ленинграда, написанный в период 1942-1943 годов. В августе 2021 года его случайно обнаружили во время архивно-поисковых работ волонтеры АНО "Агентство социальных проектов "Культура. Образование. Наука" и Нижегородской региональной общественной организации патриотического воспитания граждан "Наследники Победы". В 300-страничном дневнике автор подробно описывает жизнь своей семьи в осажденном городе. В нем также содержатся вырезки, записки и фрагменты информационной полиграфии, выпущенной в блокадном Ленинграде.

Дневник был передан Музейно-мемориальному комплексу "Дорога жизни" (Ленинградская область) в рамках проекта "Без срока давности. Память блокадного Ленинграда". "Мы решили его вернуть на его Родину, - сказала журналистам Ольга Брежнева, руководитель АНО "Агентство социальных проектов "Культура. Образование. Наука", которое реализует проект при поддержке Фонда президентских грантов. - К сожалению, нет даже имени автора дневника. <...> Как он попал в Нижний Новгород, еще предстоит выяснить исследователям".

"Наш музей оцифрует каждую страницу, сделает соответствующий стенд, и все посетители смогут познакомиться с дневником", - сказал директор областного музея Юрий Щеглов.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.