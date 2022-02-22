Признание ДНР и ЛНР впишут в школьные учебники издательства "Просвещение"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Крупнейшее в России издательство учебной литературы "Просвещение" намерено внести признание Россией Донецкой и Луганской народных республик в школьные учебники, сообщил ТАСС представитель издательства во вторник.

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"Значимые исторические события всегда находят отражение в учебных изданиях. Такое историческое событие, как признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик, безусловно, найдет отражение в выпускаемых нами учебниках", - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что содержание учебников и учебных пособий разрабатывается в строгом соответствии с актуальной нормативно-правовой базой: федеральным законом "Об образовании в РФ", федеральными государственными образовательными стандартами и др. Учебники проходят соответствующие экспертизы внутри издательства и в министерстве просвещения.

"Что касается учебников по предмету "География", то согласно требованиям законодательства любые изменения в содержащиеся в них картографические материалы вносятся на основании соответствующих документов МИД России и Росреестра", - добавил собеседник агентства, уточнив, что изменения все-таки затронут картографические материалы, но только после того, как ведомства внесут соответствующие изменения в картографические данные.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.