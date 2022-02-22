В Чувашии возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры взрослых и детей

ТАСС, 22 февраля. Власти Чувашии возобновили проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослых и детей, которые были приостановлены с 31 января. Об этом говорится в тексте приказа министерства здравоохранения республики, опубликованного на сайте ведомства.

"Возобновить с 21 февраля 2022 года проведение <…> профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию", - отмечается в тексте документа.

Согласно документу, возобновляются также медицинские осмотры детей.

При этом руководителям медицинских организаций необходимо обеспечить маршрутизацию пациентов, исключающую очереди и скученность людей. Пациенты также должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Кроме того, учреждения должны принять все другие необходимые меры по предупреждению распространения коронавируса.

Пациентам, перенесшим коронавирус, согласно приказу, возможно проводить профилактические медицинские осмотры после полного выздоровления. Если время лечения заразившегося человека составляет менее семи календарных дней, то медосмотр возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее чем через три дня после подтверждения коронавируса.

Отмечается, что такое решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе. В республике появилась тенденция к снижению суточного прироста случаев коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, на сегодняшний день этот показатель составляет 0,42%, тогда как неделей ранее доходил до 1,63%. Сейчас на стационарном лечении находятся 1 929 пациентов, на амбулаторном - 5 446 человек. Неделю назад число пациентов в стационарах достигало 2 084, амбулаторное лечение проходили 9 377 человек.