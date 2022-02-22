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В МИД РФ выразили сочувствие близким погибших при взрыве на шахте в Буркина-Фасо

В результате взрыва погибли 63 человека, еще около 40 получили ранения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. МИД России выразил сочувствие родным и близким погибших при взрыве на кустарной шахте по добыче золота в Буркина-Фасо в понедельник. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении дипведомства.

"С глубоким прискорбием узнали о том, что 21 февраля в результате взрыва на золотоносном руднике на юго-западе Буркина-Фасо погибло более 60 человек. По имеющейся информации, причиной трагедии стала детонация взрывчатки, используемой для горных работ. Выражаем искреннее сочувствие родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили на Смоленской площади.

По последним данным, в результате взрыва погибли 63 человека, еще около 40 получили ранения. Как сообщила местная прокуратура, на участке по промывке золота находились запрещенные для использования на кустарных производствах динамит и опасные химикаты. Взрыв был такой силы, что разрушены находившиеся поблизости дома. Расследование продолжается.

Ежегодно в Буркина-Фасо имеющие соответствующие лицензии компании добывают до 70 тонн золота. Еще несколько десятков тонн, согласно существующим оценкам, добывается в теневом секторе.

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Буркина-ФасоРоссия
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