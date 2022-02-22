{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рособрнадзор пока не будет вносить признание ДНР и ЛНР в задания ЕГЭ

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ были утверждены в прошлом году, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор не планирует менять в 2022 году экзаменационные материалы и вносить в них вопросы, связанные с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам
Признание Донбасса и предостережение Киеву.

"КИМ (контрольные измерительные материалы - прим. ТАСС) ЕГЭ были утверждены в прошлом году. Никаких дополнительных изменений в них вноситься не будет", - сообщили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияЕГЭПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в день памяти 6-й роты
В их числе концерт Губернаторского симфонического оркестра, посещение родственниками героев-десантников мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" и хоккейный турнир
Читать полностью