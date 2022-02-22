Рособрнадзор пока не будет вносить признание ДНР и ЛНР в задания ЕГЭ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор не планирует менять в 2022 году экзаменационные материалы и вносить в них вопросы, связанные с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"КИМ (контрольные измерительные материалы - прим. ТАСС) ЕГЭ были утверждены в прошлом году. Никаких дополнительных изменений в них вноситься не будет", - сообщили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.