Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в день памяти 6-й роты

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области приготовили более 200 мероприятий, посвященных памяти псковских героев-десантников 6-й роты, погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона по итогам заседания оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 22-й годовщины подвига десантников 6-й роты.

Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

"В перечне памятных мероприятий в сфере культуры - концерт Губернаторского симфонического оркестра, посещение родственниками героев-десантников мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной", а также концерт заслуженного коллектива народного творчества "Театр танца "Русские узоры". В учреждениях культуры и образования муниципалитетов пройдут тематические вечера, уроки памяти и мужества, беседы и патриотические акции, литературные выставки - всего более 200 мероприятий. Школьники региона также увидят фильм о подвиге бойцов 6-й роты "Вечный свет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Пскове в память о 6-й роте также пройдет хоккейный турнир. В регион приедут родственники героев-десантников. "Врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Самохин отметил, что на приглашение приехать в Псковскую область откликнулись около полусотни родственников героев-десантников. Вся подготовка ведется в соответствии с утвержденными планами. По традиции траурные митинги пройдут у памятника "Купол" и у могил героев", - говорится в сообщении.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В 2020 году по указу президента Владимира Путина в Псковской области прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига псковских десантников. Участие в мероприятиях принял глава государства.