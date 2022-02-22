Путин, Песков и Мишустин стали самыми упоминаемыми мужчинами в СМИ за год

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Медиалогия" ко Дню защитника Отечества составила рейтинг самых упоминаемых российских мужчин в СМИ за год, первое место в рейтинге занял президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

Согласно представленным данным, глава государства лидирует с перевесом: его медиаиндекс составил 37,5 млн. На втором месте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с медиаиндексом 8,8 млн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин занимает третью строчку рейтинга - 5,8 млн.

Медиаиндекс является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

В рейтинг вошли также другие политические и общественные деятели, в частности мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, популярными в СМИ неизменно остаются спортсмены. Среди них - главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, футболист Артем Дзюба, хоккеист Александр Овечкин.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, включающей более 74 тысяч источников - ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. Период исследования: с февраля 2021 по февраль 2022 года.