Новые катамараны сообщением Петербург - Кронштадт назовут в честь кронштадтских фортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Новые скоростные катамараны, которые с 2023 года будут курсировать между центром Петербурга и парком "Остров фортов" в Кронштадте, получат названия шести кронштадтских фортов. Такое решение приняли горожане во время народного голосования, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Остров фортов".

"Легендарные кронштадтские форты являются визитной карточкой города. Это объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые знают и ценят не только в России, но и за рубежом. Это замечательно, что вариант назвать новые скоростные катамараны в честь фортов оказался самым популярным и набрал больше всего голосов. Уже в 2023 году первая пара современных судов проекта "Котлин" выйдет на линию", - цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.

Шойгу отметила, что названия фортов на бортах новых катамаранов будут способствовать развитию туристического потенциала Кронштадта. Вторым по популярности среди петербуржцев стало предложение назвать катамараны именами мореплавателей, выходивших в кругосветные экспедиции из Кронштадта. На третьем месте в голосовании оказался вариант назвать судна в честь кронштадтских деятелей науки и искусства.

Новые катамараны строятся при поддержке Минпромторга России и АО "ГТЛК" на судостроительной верфи АО "СНСЗ" в Петербурге. Два катамарана выйдут на линию в 2023 году, еще четыре судна - в 2024-2025 годах. Ранее ТАСС сообщал, что этот проект стал первым в новейшей истории России опытом серийного выпуска подобных судов. Они смогут на высокой скорости перевозить более 150 человек.

Регулярное пассажирское водное сообщение между Петербургом и Кронштадтом было возобновлено в прошлом году. В 2021 году скоростные "Метеоры" перевезли более 23 тыс. человек. В пресс-службе отметили, что к 2025 году прогнозируется увеличение пассажиропотока до 200 тыс. человек.