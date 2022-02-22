Смоленские власти разрешили общепиту продлить время работы заведений до 23:00

"Губернатор Алексей Островский внес изменения в указ от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности", которые позволяют организациям общественного питания продлить время их работы до 23:00", - говорится в сообщении.

Ранее заведения общепита в Смоленской области могли работать 6:00 до 20:00.

В Смоленской области среди действующих профилактических ограничений введены масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. Действует запрет на проведение ряда вида мероприятий, требование удаленного режима работы для лиц старше 60 лет при отсутствии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки. Также проводится обязательная вакцинация для сотрудников социально значимых сфер, лиц старше 60 лет, студентов и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено более 111 тыс. случаев заболевания ковидом, за последние шесть дней суточный прирост заразившихся в регионе снизился с 1,2 тыс. до 916 тыс. Выздоровели более 94 тыс. человек, более 2,7 тыс. инфицированных умерли. Коллективный иммунитет составляет 63%.