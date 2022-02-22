Премьер Эстонии поддержала отказ от ретрансляции российского ТВ

ТАЛЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник поддержала решение двух крупнейших телекоммуникационных компаний республики прекратить ретрансляцию российских телеканалов.

"Думаю, это очень хорошее решение", - сказала она в эфире радиостанции Vikerraadio. По ее словам, на этих каналах якобы транслируется "сильная военная пропаганда".

Два из четырех крупных телекоммуникационных операторов Эстонии Telia Eesti и Elisa сообщили во вторник, что прекращают трансляцию российских телеканалов. Согласно сообщению, Telia Eesti прекращает с 25 апреля сотрудничество с компанией Nord Print, которой принадлежат права на трансляцию в Эстонии 26 российских телеканалов, включая Первый балтийский канал, "РЕН ТВ Эстония" и "НТВ Мир Эстония" и другие.

Как указывает Telia, это решение обусловлено тем, что некоторые операции Nord Print не соответствуют "стандартам ответственного ведения бизнеса, установленным Telia для своих партнеров". По информации портала "Делфи", речь может идти о нарушении санкций ЕС со стороны обладателя прав на показ.

Помимо компаний Telia Eesti и Elisa, ретрансляцией российских телеканалов в Эстонии занимаются также операторы STV и TVPlay Home.

На прошлой неделе Рийгикогу (парламент Эстонии) принял в производство законопроект о запрете вещания на территории республики "враждебных и подстрекающих к войне" телеканалов.