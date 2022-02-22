Власти Ростовской области выделили 151 млн рублей на ПВР для жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили 151 млн рублей для обеспечения размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих в РФ, в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона, сообщил журналистам во вторник губернатор области Василий Голубев.

"Сегодня мной подписано распоряжение о выделении 151 млн рублей для наших ПВР. Мы мониторим ситуацию каждый день, в зависимости от потребности будем их обеспечивать", - сказал Голубев.

По информации оперативного штаба Ростовской области, сейчас в 125 пунктах временного размещения находятся почти 5,7 тыс. человек, из них более 3 тыс. - дети.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.