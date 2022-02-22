Севастополь поддержал признание ДНР и ЛНР мотопробегом и телемостом

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Жители Севастополя поддержали решение президента РФ Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Во вторник общественники города провели телемост с донбасскими коллегами, а байкеры устроили мотопробег.

Были в похожей ситуации

Ровно восемь лет назад в Севастополь с киевского "майдана" вернулись бойцы спецподразделения "Беркут" - и встречали их не только родные, но и горожане. События в Киеве, возвращение "Беркута" и другие события на Украине привели к митингу 23 февраля - с него началась Русская весна, итогом которой стало воссоединение Крыма с Россией. И восемь последующих лет, рассказывает сенатор от Севастополя, активный участник событий 2014 года Екатерина Алтабаева, крымчане и севастопольцы надеялись, что свою позицию сможет отстоять и Донбасс.

"В Крыму и Севастополе, как нигде, разделяют чувства русских людей, проживающих на территории Луганской и Донецкой республик. Сейчас мы понимали, что единственный путь решения проблемы - признание республик. Точно так же мы в 2014 году точно не знали, что будет, и то решение, которое было принято, - мы поняли, что нас не оставят, и это ни с чем не сравнимое чувство", - уверена Алтабаева.

Она отметила, что другого выхода для спасения жителей ДНР и ЛНР не существовало. "Безусловно, то, что происходило в последние месяцы, вызывало сложное чувство у нас всех: мы за мир во всем мире, безусловно, но мы понимаем, что творится в ДНР и ЛНР. Сейчас уже 800 тыс., а в ближайшее время будет 1,2 млн граждан РФ. Поэтому [признание ДНР и ЛНР] это сохранение русского языка, людей, русского мира", - сказала Алтабаева.

Она также выразила уверенность, что после нормализации обстановки на Донбассе появятся возможности для культурного сотрудничества с регионами РФ и экономического восстановления ДНР и ЛНР.

"Своих не бросаем!"

В понедельник ночью в Ростовскую область, которая первой, как приграничный регион, приняла эвакуированных с Донбасса, ушла первая фура с гуманитарной помощью от Севастополя. С помощью севастопольского бизнеса удалось собрать 25 тонн груза: средства гигиены, бытовую технику для ПВР и другие предметы первой необходимости.

В волонтерский центр "Мы вместе" горожане приносят одежду и обувь, игрушки и сумки, средства гигиены и продукты, постельное белье и предметы быта. Эти вещи будут отправлены позднее, а пока их сортируют и упаковывают добровольцы, работа кипит весь день.

Здесь же во вторник прошел телемост "Своих не бросаем!": севастопольцы поздравили коллег - общественников Донбасса с признанием республик. "Рад, что это событие наконец-то свершилось, ждали мы его восемь лет. Но даже когда у многих пропадала надежда, находились те, кто искал силы и шел дальше", - сказал заместитель окружного атамана Севастопольского казачьего округа Алексей Аврамчук.

Председатель исполкома Общественного движения "Блокпост Севастополь" Андрей Ситников вспомнил, что весной 2014 года севастопольцы чувствовали поддержку Донбасса и потом старались ответить тем же. И в день признания республик в Севастополе также отдают дань памяти тем, кто вступил в ряды ополчения Донбасса - и уже не вернулся домой. "Вспоминаем наших блокпостовцев, которые после нашей Русской весны поехали защищать мир на Донбассе. Семеро из них не вернулись. Надо чтить их память, помнить, что Русская весна продолжается", - призвал он.

Председатель патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов отметил, что жителей ДНР и ЛНР поздравляют с признанием, в том числе с территории Украины: звонки поступают, например, из Киева, Житомира и Запорожья.

"Хочу добавить, что только объединившись сейчас, жители Донбасса и наша родина Россия, все государства, которые нас поддерживали и поддерживают, получится решить любую проблему", - сказал в свою очередь советник главы ЛНР Сергей Юрченко.

"Ударим мотопробегом!"

Байкеры из мотоклуба "Ночные волки" были в числе тех, кто активно поддержал Русскую весну в Крыму и все последующие годы сочувствовал жителям Донбасса. А их товарищи - мотоциклисты из ДНР и ЛНР ежегодно приезжают в Севастополь на мероприятия "Ночных волков" 18 марта (в годовщину воссоединения Крыма с Россией) и в августе (на традиционное байк-шоу).

В ночь со вторника на среду севастопольские и крымские байкеры решили организовать мотопробег с флагами Луганской и Донецкой народных республик по маршруту Севастополь - Симферополь - Ялта - гора Гасфорта (местность в пригороде Севастополя, где расположена база "Ночных волков"). Перед стартом они совершили круг почета по центральным улицам Севастополя, "чтобы привлечь внимание". И это удалось: "Волков" в городе знают хорошо, и во время краткой остановки на площади Нахимова к ним с просьбой вместе сфотографироваться подходили горожане.

"Стартует нас немного (менее десятка - прим. ТАСС), но по маршруту следования будут присоединяться еще наши братья - "Ночные волки" из городов, через которые мы будем проезжать. Вчера смотрели обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина допоздна, и почти со слезами на глазах поддерживали его решение о признании ДНР и ЛНР. И решили - знаковое событие, ударим мотопробегом! Это наши братские страны, наши русские люди, и мы надеемся, что прекратятся бомбежки и геноцид", - рассказал журналистам один из членов мотоклуба Александр Леонтьев.

Ситуация на Донбассе

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.