Мурашко: в России около 8% пациентов с коронавирусом лечатся в больницах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 8% пациентов с коронавирусом лечатся в больницах в России. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Количество пациентов по сравнению с осенним периодом на сегодняшний день превышает в два раза. Если посмотреть в процентном соотношении, то количество госпитализированных [с ковидом] пациентов составляет примерно 8% от общего количества болеющих", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Ранее Мурашко сообщал, что в российских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 188 тыс. человек, 65% из них составляют пожилые люди.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 426 млн заражений коронавирусом и около 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 15 657 928 случаев заражения, умер 347 031 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.