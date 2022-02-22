На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открыли новую зону вечернего катания

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Новая зона вечернего катания открылась во вторник на Лунной поляне на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, теперь здесь можно будет кататься до 22:00 с 22 по 26 февраля и с 7 по 12 марта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылась новая зона вечернего катания на Лунной поляне. С 18:00 до 22:00 будет работать кресельная канатная дорога "Зеленая планета" и трасса для начинающих "Сириус" длиной более 1,5 км", - рассказали в компании.

Одновременно в туристической деревне Романтик катающихся по-прежнему будут принимать подъемник "Спутник" и трассы "Стрелка" (синяя) и "Восток-1" (зеленая). Две зоны одновременно будут работать с 22 по 26 февраля и с 7 по 12 марта. Детская комната на Лунной поляне будет открыта до 21:00. И в Романтике, и на Лунной поляне работают все сервисы: кассы, прокат, горнолыжная школа, шаттлы.

В пресс-службе также сообщили, что 25 февраля на курорте пройдет первый этап детского горнолыжного кубка по слалому "Архызенок". Два следующих этапа будут 6 и 27 марта, победитель в общем зачете определится по сумме трех соревнований. Кубок открытый, в нем смогут участвовать как юные туристы, так и новые ученики спортивного клуба "Дукка-Архыз".

Ранее сообщалось, что с 6 по 8 марта на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии пройдет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль "Ритм гор". На нем выступят более двадцати диджеев и музыкантов из Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Москвы, Севастополя. Хедлайнерами заявлены композитор Azamat Agraba, ELLA & Zatagin с Эльвирой Пономаревой из телепроекта "Голос" и создательница внеформатной танцевальной музыки Zuula.

Кроме того, в программе лекции и кинопоказы, танцы под открытым небом и вечеринки, а также мастер-классы для опытных райдеров и первые уроки для новичков. По мнению организаторов, изюминкой фестиваля станет контест по фристайлу и сноубордингу в дисциплинах джиббинг и биг-эйр, они пройдут в специально построенном сноупарке. Будет разыгран призовой фонд в 100 тыс. рублей.

О курорте

В управлении Единого института развития Северо-Кавказского федерального округа АО "Кавказ.РФ", созданного на базе АО "Курорты Северного Кавказа", находятся горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон".

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.

"Архыз" - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт был построен за 2,5 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

"Архыз" демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году увеличивается на 20%. В 2020-2021 годах трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 года.