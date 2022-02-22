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В Северной Осетии состоялось посвящение школьников в кадеты

Школьники дали клятву верно служить своей стране, воспитывать в себе лучшие качества гражданина и приняли символическую присягу

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. В Северной Осетии прошло торжественное посвящение в кадеты учащихся пятых классов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики во вторник.

"Сегодня в Северной Осетии прошло торжественное посвящение в кадеты учащихся пятых классов. Школьники дали клятву верно служить своей стране, воспитывать в себе лучшие качества гражданина и приняли символическую присягу. Затем им вручили удостоверения. С этим значимым событием кадетов поздравили не только родные, учителя и ветераны, но и министр образования и науки РСО - Алания Элла Алибекова, которая присутствовала на мероприятии, организованном школой № 5 города Алагир", - говорится в сообщении.

Кадетские классы созданы по поручению главы республики Сергея Меняйло в образовательных организациях города Владикавказа, Алагирского, Ардонского, Пригородного, Правобережного, Моздокского и Кировского районов. В общей сложности движение насчитывает 404 обучающихся в 16 классах.

Программы общего образования интегрированы с дополнительными развивающими программами для того, чтобы формировать у обучающихся мотивацию к выбору профессиональной деятельности. К воспитательной работе в кадетских классах привлекли офицеров в отставке.

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