В КЧР открыли пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Пункт приема гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) открыли в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии на базе штаба "Мы вместе" открылся центр сбора гуманитарной помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, желающие помочь могут принести одежду и обувь, постельные принадлежности, продукты с длительным сроком годности, бытовую химию и средства личной гигиены, канцелярию и игры для детей. Пункт приема гуманитарной помощи организован в городе Черкесске. Телефон Центра в Карачаево-Черкесии: +7 977 700 01 12.

Во вторник утром республика отправила 20 тонн продуктовых наборов и предметов первой необходимости для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что во всех районах республики планируется открыть пункты приема гуманитарной помощи.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.