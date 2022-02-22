Первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыл в Пензенскую область

ПЕНЗА, 22 февраля. /ТАСС/. Свыше 700 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Пензенскую область. Большую часть из них планируется разместить в областном центре, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе губернатора региона Олега Мельниченко.

"Прибыл поезд, 737 жителей в нем. Большинство, конечно, дети. Много женщин и людей пожилого возраста. Большую часть разместят в Пензе. Губернатор находится на вокзале Пенза-1, контролирует процесс высадки из поезда и посадки в автобус", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что большинство прибывших будет размещено в санатории в Пензе, а также в ближайших пригородах. Это необходимо для того, чтобы дети смогли быстрее включиться в образовательный процесс. Планируется, что с четверга большинство прибывших детей пойдут в школы и детские сады региона.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.