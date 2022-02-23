День защитника Отечества отметят в России залпами салютов и мемориальными мероприятиями

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. День защитника Отечестве в большинстве регионов России отметят артиллерийскими салютами и мемориальными мероприятиями с возложениями венков к памятникам героев.

По сложившейся традиции в этот день президент России Владимир Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства для этого традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля.

Праздничный день в российской столице будет ознаменован также грандиозным салютом из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов.

"Звуковое сопровождение салютов будет обеспеченно входящей в состав дивизиона батареей 30 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

В соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу праздничный салют будет произведен и в других городах. В 21:00 по местному времени праздничные залпы раздадутся в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

"В этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные времена сражался за свободу и независимость Родины. Во все времена наши армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага", - подчеркнул Шойгу в своем обращение к военнослужащим Вооруженных Сил России.

Праздничные мероприятия в регионах

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, также пройдут в регионах страны. Так, в Адыгее авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" примет участие в акции "Служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - твой выбор" на аэродроме Ханская. В программе - групповой высший пилотаж в составе четырех МиГ-29.

В Тульской области основной площадкой мероприятий к 23 февраля станет региональный парк "Патриот", где в Музее обороны Тулы представят выставки "Оружие Великой Отечественной войны", "Нам оружие народ вручил", а также проведут театрализованные экскурсии по экспозиции "История сражающегося города".

В Брянском краеведческом музее откроется выставка "Шедевры военно-исторической миниатюры", где представят работы брянских художников. В экспозицию войдут более 500 фигурок воинов разных эпох от викингов до красноармейцев.

Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно посетить военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, музей "Монумент героическим защитникам Ленинграда" или открывшуюся накануне в историческом парке "Россия - моя история" выставку "Василий Чапаев - человек, герой, легенда".

Нижний Новгород проведет праздничные мероприятия сразу в нескольких парках. Пройдут игра "Зарница", реконструкция боев, выставка оружия, а также марафон зимних видов спорта.

В Севастополе 23 февраля отмечают не только День защитника Отечества, но и начало Русской весны. Для всех желающих двери откроют два музея: Михайловская батарея - форт XIX века и Музей фортификационных сооружений - экспозиция на бывшей секретной базе подлодок, скрытой в горе в одной из бухт Севастополя.

История праздника

23 февраля ежегодно в РФ отмечается день воинской славы России - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы России" 13 марта 1995 года. Памятная дата восходит к первым годам существования Российской Советской Республики и истории ее выхода из Первой мировой войны. 28 января 1918 года председатель Совета народных комиссаров Советской России Владимир Ленин подписал декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 23 февраля 1918 года на фоне наступления войск Германии и Австро-Венгрии и захвата ими Минска начался прием добровольцев в ряды РККА.

С 1923 года на основании приказа Реввоенсовета 23 февраля в Советском Союзе официально праздновался День Красной армии и флота.