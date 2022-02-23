Twins Garden признан лучшим рестораном России во второй раз

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский ресторан Twins Garden ("Твинс Гарден") признан лучшим в России во второй раз. Об этом сообщается на сайте Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia.
В тройку лучших российских ресторанов также вошли питерские Birch ("Бирч") и Harvest ("Харвест").
В десятке рейтинга оказались рестораны Savva ("Савва"), White Rabbit ("Белый кролик"), Bourgeois Bohemians ("Буржуа Богемия"), Artest ("Артист"), AVA ("Ава"), Угли-Угли и Cococouture ("Кококутюр").
Также Wheretoeat Russia отметила лучших в специальных номинациях. "Шеф-поваром года" стал Хезрет-Арслан Бердиев из ресторанов Birch и Osteria Betulla ("Остерия Бетулла"). "Сомелье года" стала Кристина Веселова из Duo Band ("Дуо Бэнд"). "Баром года" признан московский Insider Bar ("Инсайдер бар"). В номинации "Выбор СМИ" победу одержал ресторан Birch.