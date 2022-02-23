Twins Garden признан лучшим рестораном России во второй раз

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский ресторан Twins Garden ("Твинс Гарден") признан лучшим в России во второй раз. Об этом сообщается на сайте Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia.

В тройку лучших российских ресторанов также вошли питерские Birch ("Бирч") и Harvest ("Харвест").