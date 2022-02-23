В России могут начать высылать мигрантов за пьяное вождение и коррупцию

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. МВД предлагает осуществлять высылку из России иностранных граждан в рамках административной ответственности не только за миграционные, но и за иные правонарушения, которые будут определены в новом проекте КоАП. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, к ним могут быть отнесены нарушения правил дорожного движения, совершенные в пьяном виде, а также правонарушения коррупционной направленности.

МВД России подготовило комплексный проект закона, в котором предлагается установить новые механизмы по осуществлению контроля за пребыванием в стране мигрантов. В нем действующие в настоящее время меры административного принуждения в виде административного выдворения за пределы РФ и депортации объединяются в одно понятие - "высылка за пределы России". В целях реализации положений законопроекта также будут вноситься корреспондирующие изменения в иные законодательные акты, включая КоАП.

"В связи с этим предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России", - сказали ТАСС в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Как отметили в МВД, данные составы административных правонарушений будут определены в новом кодексе как "грубые". "При этом к "грубым" правонарушениям планируется отнести, в том числе административные правонарушения экстремистской, террористической, коррупционной направленности, в сфере оборота оружия, наркотиков, посягающие на общественную безопасность или правопорядок в общественных местах, правонарушения в области безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения или сопряженные с отказом водителя транспортного средства пройти медицинское освидетельствование", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, высылка иностранных граждан станет возможной за административные правонарушения, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения специального права. В рамках проработки вопроса о расширении составов правонарушений, в отношении которых будет назначаться наказание в виде высылки, предполагается учитывать правонарушения, отнесенные к числу "грубых", подчеркнули в МВД.