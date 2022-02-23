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Эксперт призвал к созданию в крупных городах универсальных нормативов запахов

По мнению ученого Сергея Морозова, неприятный запах - это качество жизни жителей города

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Урегулирование проблемы неприятных запахов в крупных городах требует создания универсальных нормативов запаха. На сегодняшний день не существует формального критерия, чтобы определить запах как неприятный. Об этом ТАСС в среду рассказал заведующий лабораторией экологических исследований и хроматографического анализа Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН Сергей Морозов, который ранее занимался анализом проб воздуха для выявления дурно пахнущих веществ.

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Жители многих крупных городов, в том числе сибирских, жалуются на неприятный запах в городе. Ранее председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова заявляла, что за последние три года в мэрию поступило более сотни жалоб на неприятный запах в городе. Анализ проб воздуха для определения веществ, вызывающих неприятный запах, проводили специалисты НИОХ СО РАН.

"Проблема непросто решается в том числе потому, что нет нормативов на запах. Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет - вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определенные вещества. Есть метод ольфактометрии, который определяет интенсивность запаха, это рассчитывается по веществу "н-бутиловый спирт", - рассказал Морозов.

Запах - субъективная категория. Каждый ощущает его по-разному. Порог восприятия неприятного запаха в сто раз выше, чем нормативы предельно допустимой концентрации. Это касается аммиака, сероводорода, меркаптана. "Неприятный запах - это дискомфорт, это качество жизни жителей города, это прямая экология", - добавил ученый.

Ранее ТАСС сообщал, что в ходе исследования ученые достоверно выявили маркерные соединения, характерные для навозных и канализационных запахов вблизи двух потенциальных источников дурно пахнущих веществ. В пробах воздуха, отобранных в Новосибирске и Бердске, эти вещества не обнаружены. Ученые уверены, что есть необходимость повторно собрать пробы воздуха в тот момент и в том месте, где ощущается неприятный запах.

"Если бы мы получили пробы с запахом и пробы без запаха, мы бы смогли сопоставить их и увидеть дурно пахнущие вещества. Но проб с запахом собрать не удалось. Отобрать пробы с запахом непросто. Поступила жалоба на запах - пока служба приехала, подул ветер, запаха уже нет", - добавил Морозов.

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