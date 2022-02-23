Четверть малых и средних компаний РФ не будут отмечать 23 февраля и 8 марта из-за удаленки

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Удаленка стала причиной отказа от празднования 23 февраля и 8 марта у почти четверти малых и средних компаний в России. Об этом говорится в результатах опроса разработчика CRM для малого и среднего бизнеса "Мегаплан", проведенного 18-21 февраля 2022 года среди 1 944 сотрудников и руководителей МСБ.

"Почти треть (23,8%) сотрудников российских компаний в 2022 году не дождутся фуршета и подарков по случаю гендерных праздников, так как работают дистанционно. При этом 67,5% ответивших высказались за то, чтобы отмечать День защитника отечества и Международный женский день на работе", - говорится в исследовании.

Больше половины участников опроса (63,5%) рассказали, что в их компаниях дарят подарки в честь праздников, 23,5% отметили обратную ситуацию. 12,2% признались, что в этом году руководство приняло решение отказаться от подарков сотрудникам, хотя раньше они были, и только 0,8% удивились тому, что в этом году они получат подарки, так как до этого им их никто не дарил.

Об обязательных сборах денег руководством компаний на праздничные фуршеты и подарки рассказали 18,5% участников исследования. 43,5% сдают деньги на празднование по собственной инициативе, а 38% ответили, что на их месте работы не собирают деньги на корпоративные нужды.

Половина (46,5%) опрошенных, которые собирают деньги, сдают на фуршет и подарки по 500 рублей, 26,2% - по 1 000 рублей, 11,2% - по 2 000 рублей и только 3,2% - больше 2 000 рублей. 12,9% участников опроса не устанавливают сумму и каждый кладет в общую кассу столько, сколько захочет.

О своем негативном отношении к коллективным сборам на подарки рассказали 16,4% опрошенных: они считают, что подарки должен оплачивать работодатель. 9,3% из них объяснили это тем, что на работе нужно зарабатывать, а не тратить. 51,5% относятся к сборам нейтрально, а 22,8% - даже положительно, так как считают, что подобные мероприятия сплачивают коллектив. При этом 61,9% не видят ничего страшного, даже если кто-то откажется скидываться, ведь это добровольное дело. Зато 19,9% проигнорируют отказ, но запомнят его на будущее. 13,3% попытаются выяснить причину отказа и переубедить, 2,8% объяснят, что это непрофессионально, а 2,1% опрошенных расскажут о ситуации коллегам.

Отжившие традиции и гендерные стереотипы

"Исходя из данных опроса, мы видим, что удаленный формат работы для многих российских сотрудников стал привычным, и даже несмотря на спад пандемии, его продолжают практиковать. Многие привычки офисной жизни, в том числе принудительный сбор денег на праздники, да и само празднование "важных дат" на работе потихоньку уходят в прошлое. Сотрудникам удобнее и проще поздравлять друг друга в корпоративных мессенджерах, чем собираться очно, ведь многие работают из других городов и даже стран, а некоторые просто устали от "обязательных" корпоративов", - прокомментировал генеральный директор разработчика CRM для малого и среднего бизнеса "Мегаплан" Сергей Козлов.

"Мегаплан" также поинтересовался мнением респондентов о том, влияет ли гендерная принадлежность на продвижение по карьерной лестнице. 28,8% уверены, что мужчинам проще добиваться успеха. 21,6% считают, что гендерная принадлежность сотрудника коррелируется с успехами на работе, но в отдельных случаях. И только 1,1% думают, что женщинам проще добиваться успехов. По мнению 48,5% опрошенных, пол никак не влияет на карьерные достижения.