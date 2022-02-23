ХМАО направил 10 тонн гуманитарной помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 февраля. /ТАСС/. Первый гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отправлен из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель регионального гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

"Сегодня утром первая машина с гуманитарной помощью выехала из Сургута в Ростов-на-Дону. Это 10 тонн груза", - отметил Логинов.

По его словам, в Ростов-на-Дону отправили то, в чем нуждаются эвакуированные жители ДНР и ЛНР: средства гигиены, нескоропортящиеся продукты, спальные принадлежности и другое. Сбор гуманитарной помощи ведется волонтерами акции #МыВместе и гуманитарного добровольческого корпуса, партией "Единая Россия". Активную поддержку оказывают представители бизнеса, общественных организаций, региональных отделений Российского Красного Креста и добровольческих объединений.

В свою очередь депутат думы Югры Николай Заболотнев сообщил ТАСС, что сегодня будет отправлена гуманитарная помощь для жителей ДНР и ЛНР еще из двух городов ХМАО - Ханты-Мансийска и Нижневартовска. "Это две машины по 20 тонн груза. По одной машине из каждого города", - уточнил он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим в российские регионы выплатят по 10 тыс. рублей.