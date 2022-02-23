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Более 11 тыс. эвакуированных из Донбасса отправились в 12 регионов из Ростовской области

В пунктах временного размещения находятся свыше 6,8 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Поездами в 12 регионов РФ из Ростовской области отправлены 11,7 тыс. эвакуированных из Донбасса, в пунктах временного размещения в регионе остаются 6,8 тыс. человек, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В 125 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 23 февраля находились свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи - дети. Еще свыше 11,7 тысячи человек, в том числе 5 542 ребенка, отправлены 17 железнодорожными составами в 12 других российских субъектов", - говорится в сообщении.

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