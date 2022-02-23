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Выплаты после эвакуации в РФ получили 40% подавших заявки жителей Донбасса

Деньги получили 2 770 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Выплаты получили 40% жителей Донбасса, которые были эвакуированы в РФ и подали заявления на перечисление 10 тыс. рублей на первоочередные нужды, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства Ростовской области.

"На утро среды выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2 770 гражданам - это более 40% обработанных заявлений. Ведется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в пунктах временного размещения, а у родственников", - говорится в сообщении.

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