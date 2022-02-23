На портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест об истории оружия с Музеем Победы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Онлайн-квест об истории оружия с Музеем Победы появился ко Дню защитника Отечества на портале "Узнай Москву". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"Портал "Узнай Москву" и Музей Победы приглашают пройти тематический квест "Оружие Победы", посвященный Дню защитника Отечества. Онлайн-викторина познакомит пользователей с образцами вооружения и техники времен Второй мировой войны, представленными в экспозициях Музея Победы, а также фактами о прославленных конструкторах стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что новый квест включает 10 вопросов, посвященных экспозиции Музея Победы. Во время прохождения викторины пользователи совершат онлайн-прогулку по залам музея и площадкам боевой техники, узнают больше о истории создания оружия, которое использовалось в период Великой Отечественной войны, и увидят уникальные экземпляры вооружения разных стран.

Экспозиции музея

"Коллекция Музея Победы насчитывает более 300 тыс. экспонатов, в том числе более 400 образцов техники и вооружения стран-участниц Второй мировой войны. Отвечая на первый вопрос викторины, пользователям предлагается вспомнить, образцы из каких стран, помимо СССР, можно увидеть на открытой площадке музейного комплекса", - добавили в департаменте.

Кроме того, в экспозиции "Подвиг народа" воссоздан заводской цех, где женщины и дети собирают пистолет-пулемет, который стал самым массовым в годы Великой Отечественной войны (за этот период было выпущено 6 млн единиц этого оружия). О каком оружии речь - второй вопрос онлайн-викторины.

"В экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" посетители могут увидеть французские "лебели" и японские "арисаки". <…> Образцам оружия и техники, представленным в Музее Победы, посвящено еще несколько вопросов квеста. Например, пользователям предлагается указать, какой легендарный советский танк установлен на постаменте перед входом в административное здание музея", - отметили в пресс-службе ДИТ.

Помимо этого, во время прохождения онлайн-квеста придется вспомнить, как расшифровывается аббревиатура в названии установки ТМ-3-12, которую солдаты и офицеры Красной армии ласково прозвали "Татьяна Михайловна", к какому классу оружия относится винтовка Мосина, а также ответить на вопрос о элементах конструкции пистолета ТТ (Тульский Токарев).

О проекте

Портал "Узнай Москву" - совместный проект московских департаментов информационных технологий, образования и науки, культуры, культурного наследия. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, 670 памятников, 350 музеев, 90 квестов и свыше 200 тематических маршрутов по разным районам столицы, а также 10 экскурсий с аудиогидом и 24 виртуальных тура по городу и его достопримечательностям.