В Москве составили топ-10 самых востребованных профессий среди мужчин

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичного центра "Моя карьера" составили топ-10 самых востребованных профессий среди мужчин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Традиционно доля мужчин, которые обращаются за помощью в поиске работы, составляет порядка 40% от общего числа соискателей. Причем больше половины из них - молодые люди до 35 лет. Интересно, что представители сильного пола остаются чаще довольны новой работой и не спешат ее менять", - процитировали в пресс-службе слова директора центра "Моя карьера" Ирины Швец.

Она добавила, что специалисты заметили, что у мужчин также есть интерес к профессиям, где исторически всегда было больше женщин, но на общей статистике они никак не отражаются. "В десятке самых востребованных профессий от мужчин-соискателей - руководители среднего звена, специалисты государственных учреждений, водители автомобилей, менеджеры по продажам и юристы.

Также соискатели обращаются за помощью в подборе вакансий в сфере управления проектами, доставки и логистики, складской деятельности, на инженерные специальности. Среди мужчин традиционно сохраняется спрос на "героические" профессии: пожарного, полицейского и спасателя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что зарплатные ожидания соискателей-мужчин стартуют от 41 тыс. рублей на позициях, не требующих специальной подготовки, таких как курьер или администратор. Средний желаемый заработок для профессий водителя, менеджера по продажам или юриста составляет 50-60 тыс. рублей. Однако больше всего запросов от руководителей среднего звена с пожеланиями от 75-85 тыс. рублей.

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