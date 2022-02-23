В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 142 тыс. человек

ТАСС, 23 февраля. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки составило 1 887, что примерно на 6% меньше, чем было выявлено накануне. Каждый шестой заболевший - ребенок до 14 лет, следует из данных, предоставленных в среду региональным оперативным штабом.

"Всего на 23 февраля в Удмуртии зарегистрировано 142 193 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки проведено 5 362 теста на коронавирус, выявлено 1 887 новых случаев. В числе заболевших 320 детей до 14 лет, 450 граждан старше 65 лет", - сказали в оперштабе. Днем ранее сообщало о 2 005 случаях заражения.

За все время пандемии в регионе выздоровели 102,9 тыс. человек, из них 2 832 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 30 тыс. человек, что на 10% меньше, чем сообщалось в начале недели. 1,1 тыс. пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 299 - в тяжелом. За сутки зарегистрированы 15 летальных случаев, всего от ковида в республике умерли 3,7 тыс. человек.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 691,3 тыс. человек, двумя - 543,9 тыс. Еще 118,4 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". 118,8 тыс. человек прошли ревакцинацию. По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 62%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за снижения числа госпитализаций, а также легкого протекания болезни у большинства заразившихся, глава региона Александр Бречалов анонсировал постепенную отмену QR-кодов при посещении общественных пространств и мероприятий.