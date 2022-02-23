В Москве оплатить парковку теперь можно в приложении "Метро Москвы"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Услуга оплаты городской парковки стала доступа в приложении "Метро Москвы". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"По решению мэра Москвы мы создаем единый удобный цифровой инструмент, благодаря которому пассажиры могут с комфортом использовать возможности транспортной системы столицы. Оплата парковок в приложении "Метро Москвы" поможет пассажирам метро, которые иногда используют автомобиль, сэкономить свое время. Построить любой маршрут, купить билет на автобус дальнего следования, оплатить проезд, а теперь и парковку можно в одном удобном приложении", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Оплатить парковку можно в личном кабинете в приложении "Метро Москвы". Для этого в разделе "Город" нужно выбрать категорию "Парковки", загрузить данные о парковках, добавить свой автомобиль и выбрать парковочное место, на котором он находится. Затем потребуется пополнить счет, выбрать время парковки и нажать на кнопку "Оплатить".

Чтобы завершить парковку раньше, необходимо нажать на красную кнопку с крестиком на странице парковочных сессий. Приложение "Метро Москвы" можно загрузить на смартфоны на базе iOS и Android.