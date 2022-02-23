Музей истории Петербурга подготовил праздничную программу в честь Дня защитника Отечества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Музей истории Санкт-Петербурга подготовил специальную праздничную программу на Соборной площади Петропавловской крепости в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"С 10:00 до 18:00 на Соборной площади Петропавловской крепости развернется однодневная уличная экспозиция вооружения ракетных войск и артиллерии российской армии, организованная музеем совместно с Михайловской военной артиллерийской академией", - говорится в сообщении.

Посетители выставки увидят военную технику, минометные комплексы, гаубицу и зенитные пушки, в том числе времен Великой Отечественной войны. Кроме уличной экспозиции, с 11:00 до 18:00 в Петропавловской крепости будут работать как постоянные, так и временные выставки: "Ленинградское детство. 1920-1980 гг.", "Русский авангард: механика, конструкция, быт", "Александр Невский. Легенда о герое", "Двуглавый орел. Символ российской государственности" и "Морские парады в Петербурге: страницы истории".

В 21:00 у стен Петропавловской крепости состоится традиционный праздничный артиллерийский салют.