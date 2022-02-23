Четверо военнослужащих ДНР ранены за сутки в результате обстрелов со стороны Украины

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки были ранены во время обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР, распространенном в среду.

"В результате украинской агрессии погибли трое мирных жителей, четверо военнослужащих народной милиции получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Народной милиции, за истекшие сутки украинская армия 65 раз обстреливала территорию ДНР. Применялись различные типы гранатометов и минометов, танковые орудия и 122-миллиметровая артиллерия. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, впервые с 2018 года с украинской стороны вели огонь из реактивной системы залпового огня "Град".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.