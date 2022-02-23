Первую реконструкцию Театра оперы и балеты в Чебоксарах запланировали на 2023-2024 годы

ТАСС, 23 февраля. Власти Чувашии планируют начать в 2023 году первую за 35 лет реконструкцию Театра оперы и балета в Чебоксарах. Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

"2022 год - год разработки проектно-сметной документации (на реконструкцию Театра оперы и балета - прим. ТАСС). В 2023-2024 годах мы планируем зайти на реконструкцию", - сказала собеседница агентства.

Министр добавила, что с ДОМ.РФ Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии подписано соглашение о подготовке концепции реконструкции. "Концепция эта подготовлена. В ближайшее время мы планируем ее представить на общественное обсуждение", - пояснила она.

Главными работами для театра станет реконструкция лифтовой шахты и цокольного этажа здания. Кроме того, необходима реконструкция фасада в связи с его неудовлетворительным состоянием, а также новым архитектурным решением пристройки лифтовой шахты. Планируется также завершить капитальный ремонт системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Каликова уточнила, что театр построен в 1986 году, в связи с чем уже назрела необходимость определенных изменений. "Артистам требуется еще одна дополнительная сцена, требуются новые репетиционные площади, помещения для хранения декораций", - отметила она.

По словам министра, ранее в учреждении реконструкция не проводилась. "В театре в разное время, в том числе в 2000-2001 годах, проводился текущий ремонт, несколько лет назад в зрительном зале установили новые кресла, также выполнялось обеспечение требований пожарной безопасности. Но к глобальной реконструкции мы подошли только сейчас", - сказала она.

Собеседница агентства также подчеркнула, что реконструкцию предполагается выполнить, не закрывая театр, либо приостановив деятельность учреждения лишь на короткий промежуток. "Распределить коллективы театра, особенно балетную труппу, в здания других учреждений культуры очень сложно. Требуются специальные условия для работы", - пояснила она.