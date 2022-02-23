{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Ростовской области развернули девять временных городков для эвакуированных из Донбасса

В городках смогут принять 800 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек, помимо стационарных пунктов временного размещения, развернуто в Ростовской области для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик в местах пропуска через границу и на железнодорожных станциях. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре правительства региона.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"В местах пропуска и на железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек", - сообщили в пресс-центре.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияРостовская область
Мурашко: риск заразиться более тяжелым по течению штаммом "дельта" сегодня еще высокий
Читать полностью