В Ростовской области развернули девять временных городков для эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Девять городков жизнеобеспечения на 800 человек, помимо стационарных пунктов временного размещения, развернуто в Ростовской области для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик в местах пропуска через границу и на железнодорожных станциях. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре правительства региона.

"В местах пропуска и на железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек", - сообщили в пресс-центре.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.