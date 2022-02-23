Ростовская область станет модельным регионом по работе с эвакуированными жителями Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Ростовская область станет пилотным регионом, где будут отрабатывать механизмы обустройства эвакуированных жителей Донбасса, сообщила в среду журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Из Ростовской области пойдет координация по всей России, по всем общественным приемным "Единой России", подключатся волонтеры "Молодой гвардии", будут назначены координаторы, которые будут собирать волонтерскую активность", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что в числе вопросов, которые необходимо решать: обеспечение социальных выплат для детей-сирот, решение вопросов образования и медицинского обслуживания, в том числе необходимых для детей плановых процедур и другие.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак также назвал Ростовскую область примером и отметил, что регион уже имеет опыт работы с эвакуированными из Донбасса.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.