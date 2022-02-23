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Кризис на Украине
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Чуприян: границу России пересекли более 96 тыс. жителей Донбасса

Врио главы МЧС России сообщил, что более 800 эвакуированных в Россию жителей Донбасса обратились за медицинской помощью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Более 96 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию с момента объявления эвакуации. Об этом в среду сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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"На 06:00 мск российскую границу пересекли более 96 тыс. человек", - сказал он. По словам врио министра, для них сейчас действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.

Более 800 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, обратились за медицинской помощью, сообщил врио главы МЧС.

"За медицинской помощью обратились более 800 человек. 76 из них госпитализированы, в их числе 34 ребенка", - сказал он на совещании с региональными отделениями партии "Единая Россия".

В случае осложнения обстановки в Донбассе число эвакуированных может достичь 500 тыс. человек, отметил он. Более 70 регионов России готовы принять эвакуированных людей с Донбасса, пока работа идет с 48 субъектами, сказал врио главы МЧС.

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РоссияКризис на УкраинеЧуприян, Александр Петрович
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