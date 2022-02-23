В Москве ветераны и труженики тыла получат единовременные выплаты ко Дню Победы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Единовременные выплаты в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получат в Москве ветераны и труженики тыла. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

По традиции правительство Москвы ежегодно принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда"; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награжденным знаком "Почётный донор СССР" за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

"Размер выплат составит от 10 до 25 тыс. рублей. Ожидается, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей", - говорится в сообщении.