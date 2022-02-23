Мурашко заявил, что риск заразиться штаммом "дельта" все еще высокий

МОСКВА, 23 февраля /ТАСС/. Риск заразиться штаммом "дельта", который протекает более тяжело, остается на сегодняшний день высоким, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня циркулирует и штамм "омикрон", и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

Мурашко напомнил, что в больницах с коронавирусом сегодня находится около 190 тыс. человек, и эта высокая цифра говорит о том, что "омикрон" также может протекать тяжело.

"И что является особенностью этого периода, что пациенты старшего возраста, опять же и пациенты, имеющие хронические заболевания, опять же вот диабет сахарный, это ожирение и ряд других заболеваний, они создают дополнительные риски при заболевании для пациентов", - добавил министр.

По словам министра здравоохранения, риск смертности у лиц с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями после ковида возрастает до 5-7 раз.

"Очень важно, что риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5-7 раз. Поэтому пациенты, которые какие-то предъявляют жалобы со стороны сердца, когда ощущают перебои, тяжесть, утомляемость повышенную, снижение толерантности к физической нагрузке, им просто необходимо обратиться за медицинской помощью", - сказал Мурашко.

Он также отметил, что в целом проблемы с сердечно-сосудистой системой появляются у половины переболевших ковидом в через 3-7 месяцев после болезни. "Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся в том числе к осложнениям, связанным с тромбообразованием", - рассказал он, добавив, что для того, чтобы вовремя начать лечение сегодня доступна углубленная диспансеризация.

"При стойко сохраняющейся симптоматике и нарушении функции той или иной системы нужно обратиться к врачу, и, что нужно помнить обязательно, нужно это делать своевременно. Подчас просто откладывая на день, два, неделю, тем самым мы даем возможность заболеванию развиться в более тяжелую форму, когда на начальном этапе это можно оборвать достаточно быстро и эффективно", - сказал он.

Заражение омикрон-штаммом коронавируса может протекать у беременным в целом легче, чем другими штаммами, но также наблюдается много тяжелых осложнений, заявил Мурашко.

"Омикрон" может быть более, так скажем, щадящий в целом для популяции беременных, но тяжелых осложнений тоже видим очень много. И для новорожденных детей риск существует. Поэтому вакцинация мамы после беременности завершения, после родов, она просто необходима", - сказал он.

Министр также напомнил, что привиться от коронавируса можно начиная с 22-й недели беременности. Ранее Мурашко говорил, что вакцинированная женщина при грудном вскармливании передает ребенку антитела к вирусу, защищая в том числе от "омикрона".

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