В Рязанской области госпитализировали 27 прибывших из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Рязанская область приняла 715 мирных жителей Донбасса в пунктах временного размещения региона. Госпитализированы 27 человек, половина из них - с коронавирусом, сообщил в среду губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе ВКС Генсовета "Единой России" с региональными отделениями партии по вопросу оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса.

"27 человек пришлось госпитализировать, почти половина с ковидом - они сразу начали помощь получать", - сказал Любимов, уточнив, что ситуация стабильная.

Половину из жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые были доставлены железнодорожным транспортом в Рязанскую область, составляют дети.

"Почти половина детей из прибывших. Естественно с ними уже начали заниматься аниматоры, психологи, педагоги", - сказал Любимов. Он уточнил, что всего в регион доставлены 715 эвакуированных жителей Донбасса.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.