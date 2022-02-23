Мурашко сообщил, что поменялись протоколы лечения при "омикроне"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Протоколы лечения коронавирусной инфекцией после появления омикрон-штамма коронавируса поменялись, сегодня медицинскую помощь удается оказывать максимально эффективно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, [протоколы] поменялись. Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны, они исключены из протоколов лечения. Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при "омикроне" <...>. Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. И эти методические рекомендации [Минздрава по лечению и профилактике ковида] уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Ранее Минздрав РФ утвердил обновленную пятнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в связи с распространением штамма "омикрон" были выделены приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения.