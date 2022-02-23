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Пандемия COVID-19
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Власти Польши отменят большинство коронавирусных ограничений

При этом сохранится масочный режим там, где не соблюдается дистанция между людьми, также останутся изоляция и карантин

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение отменить большинство введенных для борьбы с эпидемией коронавируса ограничений. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы видим, что можно предложить далеко идущие изменения, можно отменить значительную часть ограничений, которые сопровождали нас многие месяцы", - сказал он. "Сегодня мы отменяем большинство ограничений и оставляем только необходимые", - добавил премьер.

По его словам, по-прежнему "будет действовать масочный режим в общественных местах, магазинах, транспорте, где дистанция между людьми не соблюдается". Также остаются изоляция и карантин. Отменяется удаленная работа в госучреждениях.

Теги
ПольшаМоравецкий, МатеушПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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