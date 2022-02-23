В Москве выявили 5 664 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 664 против 4 250 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,2%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 679 100 случаев заражения. Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 83 против 85 днем ранее, до 40 866. Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 8 996, до 2 452 895.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 83 против 85 днем ранее, до 40 866.

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 1 920 против 2 060 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 930 088 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 8 573, до 796 110, число умерших - на 25, до 14 099.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 9 794 против 6 575 днем ранее. С начала пандемии всего в городе зарегистрировали 1 402 221 случай заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 25 634, до 1 174 609. Число умерших возросло на 83, до 31 502.