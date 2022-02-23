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Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Премьер-министр отметил, что "этот праздник дорог всем, кто любит Родину"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны. Противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России", - подчеркнул глава правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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