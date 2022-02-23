Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Так он почтил память павших воинов.

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины.

Могила Неизвестного Солдата

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.