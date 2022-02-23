Из Арктической зоны в Якутии в 2021 году вывезли 550 тонн металлолома и древесины

ТАСС, 23 февраля. Волонтеры и представители Минобороны России в 2021 году вывезли с прибрежной части Арктической зоны в Якутии более 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины. Мероприятия были проведены за счет федерального экологического проекта "Чистая Арктика", сообщается в среду на сайте правительства региона.

"По итогам 2021 года из Булунского района силами волонтеров, местного населения и Минобороны России собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины и пластика. В текущем году работа по очистке арктических территорий и привлечению промышленных компаний к экологическим проектам, реализуемым в якутской Арктике, продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что компания "Арктик Втормет", как уполномоченный оператор Минобороны России, продолжит работы по очистке от металлолома поселка Тикси и прилегающей территории. Предприятие берет на себя работы по сносу и вывозу аварийных зданий, до 2023 года планируется вывезти из Тикси 40 тыс. тонн мусора.

Кроме того, до конца года 20 тыс. тонн мусора будет вывезено из трех поселков Усть-Янского района - Депутатского, Усть-Куйги и Северного. Соглашение об утилизации металлолома заключено между Усть-Янским районом и резидентом Арктической зоны России "ВСП-Ресурс".

По данным правительства региона, на территории Якутии предварительно установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, 84% от общего объема находится на территории Арктической зоны республики.