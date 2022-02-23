Родильный дом № 16 и Детская больница Св. Ольги в Петербурге вернулись к обычной работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Детская городская больница имени Святой Ольги и Родильный дом № 16 возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"С сегодняшнего дня выведены из инфекционных 42 койки в родильном доме № 16 и 251 койка в Детской городской больнице им. Св. Ольги. Таким образом, оба учреждения возвращаются к обычной работе", - рассказали в пресс-службе.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что нагрузка на медучреждения города стабилизирована, уровень госпитализаций снизился на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Количество выздоравливающих детей в три раза превышает количество заболевших.

На 23 февраля в Петербурге выявлено 9 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 25 634 человека.