Офицеры Минобороны России возложили цветы к памятнику Панфилову в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Офицеры Министерства обороны России возложили в среду цветы к памятнику Ивану Панфилову в казахстанской столице в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ.

"В городе Нур-Султане по случаю Дня защитника Отечества руководство и офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане возложили цветы к памятнику генералу И. В. Панфилову и 28 панфиловцам", - говорится в сообщении.

В мероприятии также приняли участие представители казахстанского министерства обороны, Союза ветеранов Афганистана и локальных войн, военные атташе Азербайджана и Белоруссии в Казахстане.

Мемориал воинам-панфиловцам в казахстанской столице открыл в мае 2015 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев. В центре мемориала расположен изготовленный из бронзы памятник Панфилову. Рядом с ним установлены плита для возложения венков и 28 стел с медалью "Золотая звезда", на которых указаны имена и годы жизни панфиловцев.

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково в Подмосковье 16 ноября 1941 года. В нем 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Ивана Панфилов, остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку немецких войск захватить столицу и перешла в контрнаступление.