Московское приложение для оплаты парковки стало доступно в Петербурге

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Функция оплаты парковки через обновленную версию приложения "Парковки Москвы" с новым названием "Парковки России" стала доступна для жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Московское приложение для оплаты парковки стало доступно для всех жителей Санкт-Петербурга. Столичными парковками пользуются более 125 тыс. автомобилей с петербуржскими номерами, не менее 500 тыс. московских автомобилистов периодически ездят из Москвы в Санкт-Петербург на своих машинах. Теперь в обеих столицах можно пользоваться единым сервисом. Приложение называется "Парковки России", при поддержке Минтранса РФ и по решению мэра Москвы Сергея Собянина мы готовы обсуждать его внедрение и с другими регионами", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что пользователи приложения "Парковки России" смогут найти места и тарифы уличных парковок Петербурга, а также быстро оплатить и продлить парковку, исправить ошибки после оплаты. Новая версия приложения доступна в AppStore, Google Play и App Gallery.

"Идея сделать единое приложение "Парковки России", которое бы позволяло легко оплачивать парковочные сессии, показалась нам очень своевременной и отвечающей запросам автомобилистов, поэтому Петербург стал пилотным регионом, который протестировал и запустил приложение на своей территории. Зона платной парковки в нашем городе постепенно расширяется и к 2023 году полностью охватит четыре центральных района. Мы постоянно прорабатываем возможность увеличить количество способов оплат парковки. Сейчас их шесть, вместе с приложением "Парковки России", - приводятся в публикации слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.