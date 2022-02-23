Пропавшие в Мурманской области два рыбака самостоятельно вернулись домой

МУРМАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Поиски двух человек, которые уехали на рыбалку в устье реки Арьян в Мурманской области, завершены. Рыбаки самостоятельно вернулись домой, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поисковые работы завершены поздно вечером во вторник. Граждане самостоятельно вернулись с рыбалки", - сказал собеседник агентства.

Поисково-спасательная операция началась 22 февраля. Четверо спасателей искали двух человек, которые 17 февраля уехали на рыбалку на 69-й км автодороги Кола - Лотта в устье реки Арьян. Должны были вернуться домой 21 февраля, но к назначенному времени не вышли на связь. В операции было задействовано четыре единицы техники.