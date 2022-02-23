Названа причина смерти народного артиста РФ Олега Вавилова

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Онкологическое заболевание, предварительно, стало причиной смерти народного артиста РФ Олега Вавилова. Он умер накануне в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

"По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича - онкологическое заболевание", - сказал собеседник агентства.

22 февраля о смерти Вавилова сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где долгие годы служил актер. Там отметили, что он давно болел, его смерть никак не связана с коронавирусом. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Он окончил ГИТИС, мастерскую Марины и Василия Орловых. Актер играл на сцене казанского БДТ имени Качалова, московского ТЮЗа, Театра на Малой Бронной, театра "У Никитских ворот", театра "Сфера". С 2004 года Вавилов служил в Театре сатиры. Среди спектаклей с его участием "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слезы", "Таланты и поклонники" и другие. Он также принимал участие в съемках сатирической телепередачи "Кабачок "13 стульев".