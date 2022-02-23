Члены коллегии Минобороны и ветераны возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родами российских войск возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Члены коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил РФ - заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных Сил, а также ветераны.

Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.

23 февраля во всех гарнизонах ВС РФ проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Ранее венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возложили Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Могила Неизвестного Солдата

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в районе Зеленограда и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.